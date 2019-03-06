Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD Üretiminde Artışla Düştü

– Petrol fiyatları, ABD
üretimindeki artışın stok birikmesi yaratacağı endişeleriyle düştü.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye
'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.76 düşüşle 65.36 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.9 düşüşle 56.05 dolardan işlem görüyor.Altın fiyatları, küresel hisse senedi piyasalardaki yükselişin duraksamasıyla, son 5 haftanın en düşük düzeyinden dönüyor.Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.26 artışla 15.145 dolardan,
altın, yüzde 0.39 artışla 1,289.8 dolardan,
bakır, yüzde 0.22 düşüşle 2.9295 dolardan,
platin, yüzde 0.43 düşüşle 834.4 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.1 düşüşle 1,464.5 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 223 liraya, çeyrek altın 364 liraya, Cumhuriyet altını da 1,501 lirada. - İstanbul
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Kaynak: DHA