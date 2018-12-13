Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Artan Küresel Stoklar Etkisiyle Düştü

13 Aralık 2018 Perşembe 17:17



13 Aralık 2018 Perşembe 17:17

– Petrol fiyatları, artan küresel stokların baskısıyla düştü.Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.71 düşüşle 59.72 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.0 düşüşle 50.64 dolardan işlem görüyor.Altın fiyatları, hisse senedi piyasalarında görülen üç günlük artış etkisiyle düştü. Küresel emtia borsalarında;- gümüş, yüzde 0.54 düşüşle 14.675 dolardan,- altın, yüzde 0.24 düşüşle 1,247 dolardan,- bakır, yüzde 0.87 artışla 2.7935 dolardan,- platin, yüzde 1.0 düşüşle 799 dolardan,- paladyum da yüzde 0.13 düşüşle 1,192.9 dolardan işlem görüyor.İç piyasada ise, gram altın fiyatı 213 liraya, çeyrek altın 350 liraya, Cumhuriyet altını da 1,442 liraya döndü. - İstanbul