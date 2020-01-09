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EMTİA PİYASALARI-Petrol fiyatları Bağdat saldırısıyla yükseldi

Petrol fiyatları, Perşembe günü Bağdat'a yapılan roket saldırısının yatırımcı güvenini sarsmasıyla yükseldi.

09.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:47EMTİA PİYASALARI-Petrol fiyatları Bağdat saldırısıyla yükseldi

Petrol fiyatları, Perşembe günü 'a yapılan roket saldırısının yatırımcı güvenini sarsmasıyla yükseldi.

Perşembe günü Bağdat'ta yabancı kurumlara ve hükümete ait binaların yer aldığı Yeşil Bölge'ye düzenlenen saldırıda can kaybı olmadı. Söz konusu saldırı petrol piyasalarında artışa yola açarken, kazançlar ABD Başkanı Donald Trump'ın Çarşamba günkü konuşması sonrası Tahran ve Washington'ın bölgede krizi hafifletmeye yönelik çalışmalarıyla kısıtlandı.

Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.47 artışla 65.75 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.52 artışla 59.92 dolardan işlem görüyor.

ABD ve İran gerilimlerinin hafiflemesine paralel olarak yatırımcıların güvenli liman arayışlarının da azalmasıyla değerli metal fiyatları düştü. Çarşamba günü 1,610.90 dolarla Mart 2013'ten bu yana en yüksek düzeyini gören altın fiyatı da 1,555 doların altında.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.44 düşüşle 17.905 dolardan,

altın, yüzde 0.35 düşüşle 1,554.70 dolardan,

bakır, yüzde 0.04 düşüşle 2.811 dolardan,

platin, yüzde 0.74 düşüşle 956.70 dolardan ve

paladyum yüzde 1.72 artışla 2,096.89 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 295 liraya, çeyrek altın 483 liraya, Cumhuriyet altını da 1.997 liraya geriledi.



Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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