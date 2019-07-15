15.07.2019 09:26
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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları Çin'in GSYH büyümesinin yavaşlamasıyla düştü

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları Çin

– Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol ithalatçı olan Çin'de gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinin beklenti altında kalmasıyla düştü.

– Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol ithalatçı olan Çin'de gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinin beklenti altında kalmasıyla düştü.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.25 düşüşle 66.55 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.42 düşüşle 59.96 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, Çibn'den gelen beklenti altındaki verilerin sebep ekonomik yavaşlama endişeleri etkislyle düştükten sonra, hafif yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.09 artışla 15.25 dolardan,
altın, yüzde 0.21 artışla 1,415.2 dolardan,
bakır, yüzde 0.43 artışla 2.7055 dolardan,
platin, yüzde 0.41 artışla 838 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.73 artışla 1,553.7 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 260 liraya yükselirken, çeyrek altın 425 liraya, Cumhuriyet altını da 1,759 liraya geriledi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi

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