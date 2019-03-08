Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Ekonomik Yavaşlama Etkisiyle Düştü

Kaynak: DHA

– Petrol fiyatları, Şubat ayında Çin'in ithalatının yüzde 5.2 ve ihracatının neredeyse yüzde 21 düştüğüne işaret eden verilerin ekonomik yavaşlama endişelerini artırması ve artan ABD stokları etkisiyle düştü.Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekonomik büyümede yavaşlama olduğnu kabul ederek, bankalar için yeni teşvik programları devreye alınmasını önerdi. Diğer yandan yatırımcılar ABD ve Çin arasıdaki ticaret görüşmeleri ile ilgii yeni haberler bekliyorlar.Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.8 düşüşle 65.77 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.71 düşüşle 56.26 dolardan işlem görüyor.Altın fiyatları, yatırımcılar ABD istihdam verileri öncesinde ikinci haftalık düşüşüne hazırlanıyor.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.47 artışla 15.11 dolardan,altın, yüzde 0.51 artışla 1,292.7 dolardan,bakır, yüzde 0.53 düşüşle 2.896 dolardan,platin, yüzde 0.17 artışla 818.5 dolardan vepaladyum da yüzde 0.15 düşüşle 1,480.2 dolardan işlem görüyor.İç piyasada ise, gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 367 liraya, Cumhuriyet altını da 1,512 liraya döndü. - İstanbul