Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları G20 Zirvesi Öncesi Karışık

29 Kasım 2018 Perşembe 09:45



29 Kasım 2018 Perşembe 09:45

– Petrol fiyatları dünyanın en büyük ekonomilerinden oluşan G20 Zirvesi öncesi karışık seyretti.Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.17 düşüşle 58.66 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.18 artışla 50.38 dolardan işlem gördü.Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından yükseldi.- gümüş, yüzde 0.14 düşüşle 14.305 dolardan,altın, yüzde 0.15 artışla 1,225 dolardan,bakır, yüzde 0.50 düşüşle 2.781 dolardan,platin, yüzde 0.57 artışla 831 dolardan,paladyum da yüzde 0.01 artışla 1,152.5 dolardan işlem görüyor.İç piyasada ise, gram altın fiyatı 205 liraya, çeyrek altın 335 liraya, Cumhuriyet altını da 1,379 liraya döndü. - İstanbul