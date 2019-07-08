08.07.2019 18:08
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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları jeopolitik riskler etkisiyle yükseldi

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları jeopolitik riskler etkisiyle yükseldi

–Petrol fiyatları, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdamın Haziran ayında 224 bin kişi artmasının piyasalarda oluşturduğu olumlu hava ve jeopolitik risklerin desteğiyle, küresel ekonomik yavaşlama endişelerine rağmen yükseldi.

–Petrol fiyatları, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdamın Haziran ayında 224 bin kişi artmasının piyasalarda oluşturduğu olumlu hava ve jeopolitik risklerin desteğiyle, küresel ekonomik yavaşlama endişelerine rağmen yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.79 artışla  64.47 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.1 artışla 58.14 dolardan işlem görüyor.
ABD'de açıklanan tarım dışı istihdamın Haziran ayında 224 bin kişi artmasının piyasalarda oluşturduğu olumlu havanın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Temmuz ayında para politikasını gevşeteceği beklentilerini düşürmesiyle, altın fiyatları düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.39 artışla 15.06 dolardan,
altın, yüzde 0.12 düşüşle 1,398.4 dolardan,
bakır, yüzde 0.17 artışla 2.6655 dolardan,
platin, yüzde 0.96 artışla 819.2 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.63 düşüşle 1,555 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 257 liraya, çeyrek altın 421 liraya, Cumhuriyet altını da 1,741 liraya geriledi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

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