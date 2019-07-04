04.07.2019 18:03
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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları küresel ekonomi endişeleri etkisiyle düştü

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları küresel ekonomi endişeleri etkisiyle düştü

– Petrol fiyatları ABD ham petrol stoklarında beklentilerin altındaki azalma ve küresel ekonomi endişeleri etkisiyle düştü.

– Petrol fiyatları ABD ham petrol stoklarında beklentilerin altındaki azalma ve küresel ekonomi endişeleri etkisiyle düştü.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.41 düşüşle 63.56 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.73 düşüşle 56.92 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, hisse senedi piyasalarında görülen artış ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın faiz oranları hakkında ipuçları beklemesi etkisiyle düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.04 düşüşle  15.335 dolardan,
altın, yüzde 0.11 düşüşle 1,419.3 dolardan,
bakır, yüzde 0.3 düşüşle 2 .6755 dolardan,
platin, yüzde 0.27 düşüşle 841.2 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.54 düşüşle 1,557.9 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 254 liraya, çeyrek altın 416 liraya, Cumhuriyet altını da 1,722 liraya geriledi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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