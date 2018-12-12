Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Libya'nın Petrol İthalatının Aksamasıyla Yükseldi

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:01



12 Aralık 2018 Çarşamba 18:01

– Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıtlamasının piyasada istikrar sağlayacağı beklentisi ve Libya'nın petrol ithalatında görülen aksaklıklar yükseldi.Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.25 artışla 60.95 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.37 artışla 52.36 dolardan işlem gördü.Altın fiyatları, faiz artırımı beklentisinin azalmasıyla yükseldi.gümüş, yüzde 1.08 artışla 14.69 dolardan,altın, yüzde 0.20 artışla 1,249.7 dolardan,bakır, yüzde 0.04 düşüşle 2.766 dolardan,platin, yüzde 0.93 artışla 792.8 dolardan,paladyum da yüzde 0.88 artışla 1,187.7 dolardan işlem görüyor.İç piyasada ise, gram altın fiyatı 214 liraya, çeyrek altın 350 liraya, Cumhuriyet altını da 1,449 liraya döndü. - İstanbul