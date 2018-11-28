Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Opec Toplantısı Öncesinde Düştü

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:35



28 Kasım 2018 Çarşamba 17:35

– Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü toplantısından çıkacak kararların belirsiz olması sebebiyle düştü. Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.05 düşüşle 59.58 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.72 düşüşle 51.19 dolardan işlem gördü.Altın fiyatları, Fed açıklaması öncesinde düştü.- gümüş, yüzde 0.11 artışla 14. 095 dolardan,altın, yüzde 0.19 düşüşle 1, 210.9 dolardan,bakır, yüzde 1.39 artışla 2. 745 dolardan,platin, yüzde 0.44 düşüşle 831.6 dolardan,paladyum da yüzde 2.83 artışla 1,151.1 dolardan işlem görüyor.İç piyasada ise, gram altın fiyatı 204 liraya, çeyrek altın 335 liraya, Cumhuriyet altını da 1,380 liraya döndü. - İstanbul