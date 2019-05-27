EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ticaret endişeleri ve kısıntılarla karışık

– Petrol fiyatlarının, Petrol İhraç Eden ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle artış eğilimine girmesine karşın, Brent petrolün varil fiyatı, ABD
ve Çin
arasındaki ticaret gerginliklerine bağlı olarak, 70 doların altında hareket ediyor.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye
'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.1 artışla 68.76 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.32 düşüşle 58.46 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD'den gelen zayıf veriler etkisiyle Fed
'in faizleri düşüreceği umutlarını artırması ve ABD ile Çin arasındaki artan gerginlikler etkisiyle yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.31 artışla 14.6 dolardan,
altın, yüzde 0.18 artışla 1,286 dolardan,
bakır, yüzde 0.57 artışla 2.715 dolardan,
platin, yüzde 0.25 artışla 804.9 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.09 düşüşle 1,324.5 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 251 liraya, çeyrek altın 410 liraya, Cumhuriyet altını da 1,698 liraya geriledi.
- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti
, Amerika Birleşik Devletleri
, Ekonomi
Kaynak: DHA