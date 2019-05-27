EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ticaret gerginlikleri etkisiyle karışık

– Petrol fiyatları, ABD
ve Çin
arasındaki ticaret gerginliklerin tırmanması, küresel ekonomik yavaşlama endişeleri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle karışık.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye
'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.6 artışla 69.1 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.39 düşüşle 58.4 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki yükselen gerginlikler etkisiyle haftanın en yüksek düzeyine yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.17 artışla 14.58 dolardan,
altın, yüzde 0.11 artışla 1,285.1 dolardan,
bakır, yüzde 0.57 artışla 2.715 dolardan,
platin, yüzde 0.64 artışla 808 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.58 artışla 1,333.4 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 250 liraya, çeyrek altın 409 liraya, Cumhuriyet altını da 1,693 liraya geriledi.
- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti
, Amerika Birleşik Devletleri
, Ekonomi
Kaynak: DHA