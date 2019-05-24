EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yüzde 1.0'den fazla arttı

– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları, ekonomik yavaşlama endişeleri ve artan stoklar etkisiyle yılın en sert düşüşünü gördükten sonra yüzde 1.0'in üzerinde arttı.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye
'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.12 artışla 68.52 dolardan, ABD
hafif petrolü yüzde 1.11 artışla 58.55 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD'den gelen zayıf veriler etkisiyle doların iki yılın zirvesinden gerilemesiyle, 1,280 dolar üzerinde tutundu.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.36 düşüşle 14.56 dolardan,
altın, yüzde 0.11 düşüşle 1,283.9 dolardan,
bakır, yüzde 0.65 artışla 2.698 dolardan,
platin, yüzde 0.48 artışla 803.3 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.91 artışla 1,319.7 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 252 liraya, çeyrek altın 412 liraya, Cumhuriyet altını da 1,707 liraya geriledi.
- İstanbul
Türkiye
, Amerika Birleşik Devletleri
, Opec
, Ekonomi
Kaynak: DHA