Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları "Zayıf Talep" Endişeleriyle Düştü

– Petrol fiyatları, ABD
'nin ham petrol stoklarında görülen haftalık 2.4 milyon varil artış ve ABd ile Çin
arasındaki ticaret savaşının petrol talebinin azalacağı endişeleri etkisiyle düşerken, Petorl İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları devam ediyor.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye
'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.51 düşüşle 71.81 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.03 düşüşle 62.48 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, Fed
'in toplantı notları beklenirken, dolar ve ABD hisse senedi piyasalarında görülen artış etkisiyle iki haftanın en düşük düzeyinde.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.17 artışla 14.435 dolardan,
altın, yüzde 0.08 artışla 1,274.3 dolardan,
bakır, yüzde 1.22 düşüşle 2.682 dolardan,
platin, yüzde 1.05 düşüşle 806.8 dolardan ve
paladyum da yüzde 1.22 düşüşle 1,296.5 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 249 liraya, çeyrek altın 408 liraya, Cumhuriyet altını da 1,689 liraya yükseldi. - İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti
, Opec
, Amerika Birleşik Devletleri
, Ekonomi
Kaynak: DHA