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EMTİA PİYASALARI-Yatırımcı odağının hisselere dönmesiyle altın fiyatları karışık

ABD ve İran gerilimlerinin hafiflemesine paralel olarak yatırımcıların güvenli liman arayışlarının da azalmasıyla altın fiyatları karışık seyretti.

09.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:57EMTİA PİYASALARI-Yatırımcı odağının hisselere dönmesiyle altın fiyatları karışık

ABD ve gerilimlerinin hafiflemesine paralel olarak yatırımcıların güvenli liman arayışlarının da azalmasıyla altın fiyatları karışık seyretti.

Altın fiyatı, ABD-İran krizi endişeleriyle 1,600 doları gördükten sonra, yatırımcıların hisse senetlerine dönmesiyle düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.30 düşüşle 17.93 dolardan,

altın, yüzde 0.64 düşüşle 1,550.20 dolardan,

bakır, yüzde 0.28 düşüşle 2.804 dolardan,

platin, yüzde 0.03 artışla 964.10 dolardan ve

paladyum yüzde 1.22 artışla 2,086.66 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 293 liraya, çeyrek altın 479 liraya, Cumhuriyet altını da 1.981 liraya geriledi.

Petrol fiyatları da, Orta Doğu'daki gerilimlerin azalmasına paralel olarak tedarik endişelerinin yatışmasıyla düştü.

Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.38 düşüşle 65.19 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.44 düşüşle 59.35 dolardan işlem görüyor.



Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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