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EMTİA PİYASALARI-Zayıf petrol talebi öngörüsüyle petrol fiyatları düştü

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'un küresel petrol talebi yıl boyunca zayıf kalacağı öngörüsünün ardından petrol fiyatlarındaki düşüş devam etti.

10.01.2020 17:59 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:59EMTİA PİYASALARI-Zayıf petrol talebi öngörüsüyle petrol fiyatları düştü

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'un küresel petrol talebi yıl boyunca zayıf kalacağı öngörüsünün ardından petrol fiyatlarındaki düşüş devam etti.

Küresel petrol arzının da iyi bir düzeyde olduğunu ve günde 1 milyon varilden fazlaya işaret ettiğinin altını çizen Birol, IEA'nın 2020'de petrol talebinin günlük bir milyon varilin hafif üzerinde olmasını beklediğini söylerken, büyüme rakamlarının ise önceki beklentilere göre düşük olduğunu belirtti. Birol ayrıca, petrol üreticilerinin tedarik istikrarını korumak için piyasalara günlük bir milyon varil fazla sağladıklarını ekledi.

Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.29 düşüşle 65.18 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.55 düşüşle 59.23 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu gerilimlerinin azalmasıyla altın fiyatları karışık seyrediyor.

Değerli metallerde;

gümüş, yüzde 0.44 artışla 18.005 dolardan,

altın, yüzde 0.02 düşüşle 1,553.90 dolardan,

bakır, yüzde 0.02 düşüşle 2.8015 dolardan,

platin, yüzde 0.59 artışla 977.70 dolardan ve

paladyum yüzde 0.54 artışla 2,071.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 293 liraya, çeyrek altın 479 liraya, Cumhuriyet altını da 1.983 liraya yükseldi.



Fatih Birol, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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