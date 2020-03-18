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Emtialar serbest düşüşte

Koronavirüsün yarattığı talep şoku emtia fiyatlarında serbest düşüşe yol açıyor.

18.03.2020 05:05 | Son Güncelleme: 18.03.2020 05:05
Emtialar serbest düşüşte
Koronavirüsün yarattığı talep şoku emtia fiyatlarında serbest düşüşe yol açıyor. Petrol 30 doların altını görürken Bloomberg Emtia Endeksi'ne göre emtia fiyatlarında yıl başından bu yana yüzde 23 düşüş yaşanıyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Bloomberg, Ekonomi

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