Emtialar serbest düşüşte
Koronavirüsün yarattığı talep şoku emtia fiyatlarında serbest düşüşe yol açıyor.
18.03.2020 05:05 | Son Güncelleme: 18.03.2020 05:05
Koronavirüsün yarattığı talep şoku emtia fiyatlarında serbest düşüşe yol açıyor. Petrol 30 doların altını görürken Bloomberg Emtia Endeksi'ne göre emtia fiyatlarında yıl başından bu yana yüzde 23 düşüş yaşanıyor.
Kaynak: Dunya.com
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