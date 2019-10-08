Emzirme haftası yürüyüş programıyla sona erdi

Cumhuriyet Caddesi'nden, Zafer Meydanı'na doğru yoğun katılımla gerçekleşen yürüyüş programına; Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, sağlık çalışanları, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve Özel Murat Yıldırım Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri katıldı. Yürüyüşün ardından Zafer Meydanı'nda Bursa Büyükşehir Belediye Bandosunun verdiği mini konser vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

Programda konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, 'Emzirme Haftası' boyunca anne sütünün önemine dair farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.Haftaya Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen anne ve çocuk sağlığı konulu program ile başladıklarını dile getiren Dr. Akan, "Ardından Şehir Hastanemizde, 'Bebek Dostu Sokağı' kurarak vatandaşlara anne sütünün önemini anlattık. Hafta boyunca ilçelerimizde konuyla ilgili farkındalık oluşturabilmek amacıyla yürüyüşler ve stant etkinlikleri düzenledik. Hastanelerin doğum servislerini ziyaret ederek annelik heyecanı yaşayan kadınlara, anne sütünün ne kadar önemli olduğunu anlattık. Bugün de burada kamu ve özel hastanelerden katılımcıların desteği ile yürüyüş düzenledik. Tüm bu etkinliklerde amacımız bebeğin sağlıklı gelişimi açısından oldukça önem arz eden anne sütünde ısrarcı olmak ve bu konuda farkındalık oluşturmaktır" dedi.

FARKINDALIK SÜRDÜRÜLECEK

Bir annenin bebeğine verebileceği en büyük hediyenin anne sütü olduğunu dikkat çeken Dr. Akan, "Bu yüzden anne sütünün teşvikine yönelik çalışmalarımızı Emzirme Haftasıyla sınırlandırmayacağız. Yılın her döneminde ilimizin çeşitli noktalarında etkinlikler düzenleyerek, konuya farkındalığı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.