En acı bekleyiş

Kaynak: İHA

En acı bekleyişGöçük altındaki operatörü kurtarma çalışmaları devam ediyorMUĞLA - Muğla'daki maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan operatör 24 yaşındaki Servet Çapacıoğlu'nun cesedine ulaşmak için çalışmalar devam ederken, Dedesi Mehmet Çapacıoğlu bir umutla torununun sağ olarak kaya altından çıkarılmasını bekliyor. Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan taş ocağında meydana gelen göçükte tonlarca ağırlıktaki kayanın altında kalan son 3 işçiden ikisinin cesedi, bulundukları yerden çıkarılırken, diğer işçi Servet Çapacıoğlu'nun cesedini çıkarmak için ekipler çalışmalarına devam ediyor.Bölgede Muğla Valisi Esengül Civelek çalışmaları yakından takip ederken, Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün'de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.24 yaşındaki operatörün cesedinin çıkarılması için çalışmalar sürüyorMeydana gelen göçükte 3 arkadaşı ile birlikte göçük altında kalan, bir yıldan beri taş ocağında çalışan 24 yaşındaki Servet Çapacıoğlu'nun cesedinin yeri belirlenirken, ekipler Çapacıoğlu'nun cesedine ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor. Genç operatörün kaya altından çıkarılması çalışmalarını Dedesi Mehmet Çapacıoğlu yakından izliyor. Jandarma ve AKUT görevlilerinin yardımı ile torunun bulunduğu alanda çalışmaları izleyen dede Mehmet Çapacıoğlu ve yakınları bir umutla beklemeye devam ediyor.