En Anlamlı Futbol Maçı

23 Kasım 2018 Cuma 09:16



23 Kasım 2018 Cuma 09:16

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay Tekirdağ Şubesi arasında halı saha futbol dostluk maçı yapıldı.24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay Tekirdağ Şubesi arasında halı saha futbol dostluk maçı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesinin takımları "Bağımlılıkla Mücadelede İyi ki Varsın Öğretmenim" afişi ile sahaya çıktı. Yeşilay Tekirdağ Şubesi tarafından Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'a ve takımdaki öğretmenlere günün anlam ve önemine binaen çiçek takdim edildi.Gerçekleşen mini müsabakada, maçın skoru önemsenmeyerek kazanan tarafın dostluk olduğu ilan edilirken, dostluk maçının ardından öğretmenlerin ve Yeşilay şubesinin katılımı ile pasta kesildi. - TEKİRDAĞ