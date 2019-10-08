Hükümet karşıtı gösterilerin salladığı Irak'ta internet erişimi yeniden kesildi

Irak'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler nedeniyle hükümet, başkent Bağdat ve ülkenin güneyinde internet erişimini durdurmuştu. Protesto gösterilerinin durulmasından ardından dün akşam saatlerinde verilen internet erişimi yeniden kesildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hariç ülkenin genelinde internet kesintisi yaşanıyor.

110 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, BİNLERCE YARALI VAR

Önemli bir kısmını işsiz üniversite mezunlarının oluşturduğu protestocuların; bir liderin oluşumun ya da siyasi partinin öncülüğünde hareket etmedikleri biliniyor. Irak'ta başta başkent Bağdat olmak üzere ülkenin güney illerinde bir haftadan fazladır devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinden en az 110 kişi hayatını kaybederken 6 binden fazla kişi de yaralandı.

SOSYAL MEDYA MECRALARINA ERİŞİM ENGELİ

Gösterilerin ilk günlerinde, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişim de engellenmişti.

40 POLİS YARALANDI

Göstericileri dağıtmak için basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz kullanılan gösterilerde yaşanılan çatışmalarda en az 40 polis yaralandı.