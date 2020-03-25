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"En az 200 AVM, kira ve genel gider alabilmek için resmi kapama kararı açıklamıyor"

Koronavirüs nedeniyle belli kategoriler dışında Türkiye'de perakende ticaretin durduğunu belirten Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Salgın tehdidi ortadan kalkana kadar AVM yönetimlerinin kira ve genel gider almayacaklarını çok net bir şekilde ilan etmeliler" dedi.

25.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:08
Koronavirüs nedeniyle belli kategoriler dışında Türkiye 'de perakende ticaretin durduğunu belirten Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Salgın tehdidi ortadan kalkana kadar AVM yönetimlerinin kira ve genel gider almayacaklarını çok net bir şekilde ilan etmeliler" dedi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Koronavirüs nedeniyle belli kategoriler dışında Türkiye'de perakende ticaretin durduğunun altını çizerek küresel bir sorun olan koronavirüs salgınının ülke ekonomisine ve ticarete vereceği hasarı asgariye indirmek için tüm kesimlerin fedakarlık yapması gerektiğinin belirterek şunları söyledi: "BMD üyesi 384 markanın büyük bölümü, çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığını göz önünde bulundurarak AVM ve caddelerdeki mağazalarını kapattılar. Bir başka ifade ile markalarımız için fiilen ticaret ve nakit akışı durdu. Oysa ay başında personel maaşı ödemelerinin yanı sıra markalarımızın önüne kira ve genel gider faturaları gelecek. Ayrıca vadesi gelen çeklerin ödenmesi gerekecek. Caddelerdeki bir çok mağaza sahibi ile bazı AVM yönetimlerinden çok olumlu yaklaşım gördük. İki haftadır bizi arayarak 'iki ay boyunca kira almayacağız rahat olun' diyen mağaza sahipleri var. Olumlu yaklaşım gösteren mağaza sahiplerine ve AVM yönetimlerine teşekkür ediyoruz. Biz Türkiye'deki 436 AVM'yi yönetenlerin tamamından '10 Mart 2020'den itibaren salgın tehdidi geçene kadar kira ve genel gider almayacağız' şeklinde bir açıklama yapmalarını ve perakendecileri rahatlatmalarını bekliyoruz"

Öte yandan, çek ödemeleri de bu süreçte markalarımız için çok büyük bir sıkıntı kaynağı olmaya başladı. Biz vadesi gelen çeklerin hacminin 'piyasanın kendi kendini düzenleyeceği' boyutun çok üzerinde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bankalardan kullandıracakları krediler konusunda hızlı hareket etmelerini ve piyasanın acil taleplerini karşılayacak adımları ivedilikle atmalarını talep ediyoruz. Burada Kredi Garanti Fonu'nun göstereceği çok hızlı reaksiyonun piyasayı büyük ölçüde rahatlatacağının önemle altını çizmek istiyorum".

'Dünya kadar malın olsa ne fayda'

Sinan Öncel, dünyayı ve Türkiye'yi zor günlerin beklediğini, bu süreçte kimsenin sorumluluk üstlenmekten kaçamayacağını vurguladı. Öncel, "Salgının zengin yoksul, yaşlı genç demeden herkesi eşit noktaya getirdiğini gördük. Halk ozanının, 'Dünya kadar malın olsa ne fayda' dizesinde anlamını bulan günlerden geçiyoruz. Kimsenin bu günleri film gibi izleme lüksü yok. Bizim çalışanlarımıza, yıllardır kira ödediğimiz AVM ve dükkan sahiplerinin bize, bankaların ise hem bize hem de AVM sahiplerine karşı sorumlulukları var. Herkesin sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

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