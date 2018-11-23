En Başarılı Olduğumuz Yılı, Bu Yılın Bitmesine 40 Gün Kala Geçtik"

23 Kasım 2018 Cuma 15:10



23 Kasım 2018 Cuma 15:10

İŞKUR Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya, "Geçen yıl, İŞKUR olarak en fazla istihdam gerçekleştirdiğimiz yıl olmuştu. 1 milyon 57 bin 249 rakamına ulaşmıştık. Bugün itibarıyla 1 milyon 65 bin istihdam gerçekleştirdik. En başarılı olduğumuz yılı, bu yılın bitmesine 40 gün kala geçmiş durumdayız." dedi.Uzunkaya, İŞKUR Samsun Müdürlüğünce Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen "Samsun İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, bu fuarları 30 büyük şehirde düzenlediklerini, ayrıca kariyer günleri etkinlikleriyle iş gücü piyasasını yakından tanıma imkanı bulduklarını söyledi.Geçen yılın İŞKUR için en fazla kişinin işe yerleştirildiği yıl olduğunu belirten Uzunkaya, "1 milyon 57 bin 249 rakamına ulaşmıştık. Bugün itibarıyla 1 milyon 65 bin istihdam gerçekleştirdik. En başarılı olduğumuz yılı, bu yılın bitmesine 40 gün kala geçmiş durumdayız." ifadesini kullandı."Torpili olana değil, niteliği olana iş var"Hedeflerinin bu yılı rekorla kapatmak olduğunu dile getiren Uzunkaya, şöyle devam etti:"2002 yılında 24 bin istihdam gerçekleştiren İŞKUR'dan, yılın bitmesine 40 gün kala sadece Samsun'da 23 bin istihdam gerçekleştiren bir kurum haline geldik. Yılda 4 bin kadın istihdamını gerçekleştiren bir kurumdan Samsun'da 10,5 ayda 8 bin kadın istihdamı gerçekleştiren bir kurum olduk. Türkiye'de iş piyasasının nabzını tutan, piyasanın taleplerini tespit eden bir kurumuz. İş gücü piyasası araştırmalarımız açıkça ortaya koymaktadır ki birilerinin zannettiği veya değerlendirdiği gibi değil, Türkiye'de adamı olana değil, vasfı ve niteliği olanlara iş imkanları, çalışma ortamları söz konusudur."Uzunkaya, iş arayanlara çağrıda bulunarak, "İş arayan insanlarımız İŞKUR ile iş birliği içinde olsunlar. İş gücü piyasasının aradığı nitelikler için meslek kurslarımızdan, işbaşı eğitim programlarımızdan istifade ederek vasıf kazansınlar. Torpili olana değil, mesleği, vasfı, niteliği olana Türkiye'de iş var." dedi.