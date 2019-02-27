En Başarılı Saç Ekim Merkezi Ödüllü Mega Hair Trans

Mega Saç Ekim Merkezi firma sahibi Gülten Ünveren, " Türkiye'de 25 yıldır saç ekimi üzerine hizmet vermekteyiz. Bu konuda Türkiye'de ilk olan firmalardan bir tanesiyiz. Saç ekiminin Türkiye'de gelişmesi, yeni tekniklerin uygulamaya konması ve yabancı müşterilerin Türkiye'ye gelmesi işte tüm bunları sağlık turizmiyle birleştirmeyi başarmış bir firmayız. Saç ile ilgili bütün hizmetleri bu çatı altında sunuyoruz. Tüm tekniklerde saç ekimi yapabiliyoruz. Saçları dökülen bayan veya erkek müşterilerimiz bize geldikleri zaman saç analizi yapılıyor. Bu analizden sonra uygun tedavi yöntemi belirleniyor ve ona göre bir yol izleniyor." dedi.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ EN ÜST SEVİYEDE

Gülten Ünveren, "Büyük bir tecrübeye sahibiz. Uzun yıllardır bu işin üzerinde çalışıyoruz. Bilimsel bütün gelişmeleri takip etmek ve bunları uygulamaya koymak bizi rakiplerimizden bir adım öne taşıyor. Biz çok kaliteli bir ekibiz. Yılların getirdiği bilgi ve birikim var. Biz sadece günde bir tane vaka alıyoruz. Ekibimizin yorulmadan bir müşteri ile ilgilenmesi onun ihtiyacını karşılaması bizim için çok önemli. Saatlerce onunla ilgilenip o insanı buradan mutlu göndermek bizim önceliğimiz." ifadelerini kullandı.

KAZANILAN ÖDÜLÜN HİKAYESİ

2018 yılında Altın Rehber ödülü almayı başaran firma sahibi Ünveren, "İnternet üzerindeki yorumlarda çok fazla başarı hikayesi olması. Kişiler saçları çıktıktan sonra mutlaka teşekkür ediyorlar. Operasyon bittikten sonra operasyonla ilgili yorumlarını bize bildiriyorlar. İşte tüm bu sonuçlarda başarı oranı çok yüksek olduğu için buradan gelen sonuçlar neticesinde böyle bir ödülü almaya hak kazandık. Ancak şimdi sorumluluğumuz daha da arttı. Ödülü aldıktan sonra daha fazla güven daha fazla kalite için çok daha fazla çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

TATİL HAVASINDA HİZMET

Gülten Ünveren, "Türkiye'nin bir saç ekim merkezi olarak çekim oluşturuyoruz. Başarılar artıkça Türkiye'de saç ekimi çok iyi, İstanbul'da çok iyi diyerek bir değer bir marka oluşturuyoruz. Tüm dünyadan bunu duyan insanlar bizi tercih ediyor. Başvurularımız daha çok yabancılardan oluşmaya başladı. Onlara tam bir paket sunuyoruz. Karşılıyoruz, otel ayarlıyoruz yani ona bir tatil havasında sağlık hizmeti veriyoruz." sözlerine yer verdi.