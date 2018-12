En Büyük Aile Festivali İbs İçin Geri Sarım Başladı

Her yıl heyecanla beklenen Türkiye 'nin en trend aile etkinliği " İBS Anne Bebek , Çocuk Fuarı", 14-16 Aralık tarihleri arasında Harbiye İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. 'Yaratıcı Annem, İlham Perim' teması ile bu yıl yedinci kez düzenlenecek etkinlikte, Ceyda Düvenci Alper Kul , Prof Dr. Norma Razon,, Diyetisyen Dilara Koçak , Hande Birsay, Seren Fosforoğlu, Yazar Şermin Yaşar ve daha pek çok önemli isim yılın son günlerinde ebeveynlerle bir araya gelecek.İBStalks buluşmalarında en sevilen isimler ailelerle sohbet edecek"Yaratıcı Annem, İlham Perim" olarak belirlenen İBS 2018 temasına uygun olarak yüzlerce yaratıcı hikaye ve fikir İBStalks alanında dile gelecek. Ceyda Düvenci, Akasya Asıltürkmen, Alper Kul, Prof Dr. Norma Razon,, Diyetisyen Dilara Koçak, Hande Birsay,Seren Fosforoğlu, Yazar Şermin Yaşar Ebeveynlik halleri ve çocuğa yönelik yaklaşımları ile fark yaratan pek çok ünlü anne ile uzman, İBS ziyaretçileriyle tadına doyulmayacak sohbetlerde buluşacak.Maşa ile Koca Ayı" ve "Teen Titan Go" çocuklarla buluşuyorIBS Fuar ziyaretçilerinden gelen istekleri yerine getirmeye devam ediyor. Çocukların en sevdiği karakterler İBS'ye konuk oluyor. "Maşa ve Koca Ayı" karakterleri renkli atölye çalışmalarında çocuklarla harika vakit geçirecek. "Teen Titan Go" karakterleri ise muzip ve eğlenceli yaklaşımlarıyla çocukların hayal dünyalarını renklendirecek.3 Sahne'de 3 gün bitmeyen eğlenceÜnlü zumba hocası Hülya Yıldırım da üç gün boyunca anne ve çocuklarla zumba atölyeleri yapacak. Hülya Yıldırım, gerek dans ritimleri, gerekse kıpır kıpır müziklerle anne ve çocuklara zamanı unutturarak eğlenceli zumba dansı deneyimi yaşatacak. IBS sahne alanında tema dışı etkinliklerin yer alacağı fuarda, çocuklar Potanın Perileriyle profesyonel basketbol deneyiminiz yaşarken, UNO Akademi ile bol eğlenceli ve heyecan dolu voleybol şovları gerçekleşecek.Peri Okulu çocukları bekliyorEğlencesi bol İBS'de yer alacak "Peri Okulu"nda çocukları sihirli üç gün bekliyor. Minik sihirbazlar bakalım ailelerine nasıl sihirler yapacaklar? Tüm gün illüzyon gösterilerinin de yer alacağı etkinliklerde, İmagineer Kids'in "Renkler Atölyesi" nde çocuklar renklerin çılgın dünyasında unutulmaz anlar yaşayacaklar. Alanında başarılı aktivite merkezlerinin hocaları ile çocuklar jimnastiği ilk kez deneyimleyecekler. Çocuklar için kurgulanan Baby Disco ve Hamile Annelerin ağırlanacağı eğlenceli Baby Shower Partisine tüm İBS ziyaretçileri davetli.Her yıl farklı ne yapabiliriz diye araştırma yapıyoruzAynı zamanda kendisi de bir anne olan IBS Fuar Kurucu Ortağı Seçil Fida; "Her yıl fuar öncesi bir önceki yıldan farklı ne yapabiliriz diye araştırma yapıyoruz. Son trendleri yakından takip edip, hem ebeveynleri hem de çocukları yakalayabileceğimiz etkinlik, sohbet içerikleri ve aktiviteler tasarlıyoruz. Normal zamanda görmeye fırsat bulamadıkları, alanında başarılı önemli, ünlü isimlerle ziyaretçilerimizi bir araya getirerek hayatlarına farkındalık katmaya özen gösteriyoruz. Bilgili, donanımlı ve sağlıklı ebeveynler sağlıklı nesiller yetiştirir, bu yüzden her yıl olduğu gibi bu yıl da Boyut Group Ailesi olarak ziyaretçilerimizi seçkin isimlerle bir araya getireceğiz" diye konuştu.Yüzlerce ziyaretçiye 250 lira değerinde ürün çantası hediyeİBS Fuar bu sene ailelerin yüzünü çok güldürecek; Fuar süresince 300 ziyaretçiye yüzlerce lira değerinde ürün çantası hediye edilecek. Birbirinden ünlü markalara ait puset, oto-koltuk, bebek yatağı, çocuk hijyen malzemesi, oyuncak ve kıyafetin hediye olarak verildiği İBS yarışmaları ise sosyal medya kanalları üzerinden başladı ve 14 - 16 Aralık tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde devam edecek. Yarışmalara isteyen herkes İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı'nın "facebook, instagram ve twitter" adreslerinden katılabilir.Çok konuşan, çok öğreten, çok eğlendiren aile festivali İBS'de üç gün boyunca Türkiye'nin güvenilir ve başarılı markaları da hazır bulunacak. En yeni ürün ve hizmetlerini ebeveynlere anlatacak olan markalar, çılgın indirimlerle ziyaretçilerine cazip fiyatlar sunacak. Yıllardır başarıyla adından söz ettiren IBS, bu yılda Anne, Bebek, Çocuk fuarıyla aileleri konusunda uzman, başarılı markalarla bir araya getirerek onlara cazip fiyatlarla alışveriş ve eğlence dolu günler yaşatmayı amaçlıyor.