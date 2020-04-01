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"En büyük eroin operasyonu" davasının duruşması Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Erzurum'da 1 ton 535 kilogramla "Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin" olarak kayıtlara geçen operasyona ilişkin aralarında uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Fidan'ın da bulunduğu 7'si tutuklu 8 sanığın yargılandığı...

01.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:22
Erzurum'da 1 ton 535 kilogramla "Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin" olarak kayıtlara geçen operasyona ilişkin aralarında uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Fidan'ın da bulunduğu 7'si tutuklu 8 sanığın yargılandığı davanın duruşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sebebiyle dosya üzerinden görüşülüp ertelendi.
Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla sanıklar katıldı.
Mahkeme heyetince dosya üzerinden görülen duruşmada, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.
Heyet, duruşmayı Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Hakimler Savcılar Kurulunun genelgesi doğrultusunda erteledi.
Olayın geçmişi
Erzurum'da 24 Ocak 2019'da, İran'dan yola çıkıp Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda girerek İstanbul istikametine giden Ş.D. idaresindeki tır, polislerce Erzurum-Erzincan kara yolunun Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulmuştu.
Tırın dorsesinde bulunan 17 çuval içinde, mimaride ve demir yapımında kullanılan mermer taşlar arasına saklanan 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmiş, tır sürücüsü Ş.D. gözaltına alınmıştı.
Yakalanan uyuşturucuyu tırdan bir kamyona yükleyerek emniyete götüren polis ekipleri, şebekenin diğer mensuplarını yakalamak için operasyona devam etmişti.
Ekipler, operasyon kapsamında söz konusu tırı İstanbul'a buluşma noktasına götürmüştü.
İstanbul'da uyuşturucuyu teslim alacaklarını düşünerek buluşma noktasına gelen Saruhan Özçelik ve Hacı Karahan ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçmaya çalışan şebeke elebaşı Mehmet Zeki Fidan gözaltına alınmıştı.

Erzurum polisinin oluşturduğu özel ekip ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü timlerince yakalanan 3 zanlı da İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen özel jetle Erzurum'a getirilmişti.
Zanlılardan Saruhan O¨zçelik'in aracındaki aramalarda, suc¸ geliri oldugˆu değerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 avro ele gec¸irilmişti.
Ceza istemleri
Sanıkların yargılandığı davanın bir önceki celsesinde esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklardan gümrükteki şirket ortakları Ahmet Özdemir ve Erdal Ergi ile organizatör Hacı Karahan'ın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 162 yıla kadar, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır ve şebekenin ele başı olduğu öne sürülen Mehmet Zeki Fidan'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 166 yıl 6 aya kadar hapsini istemişti.
Savcı mütalaasında, diğer tutuklu sanıklardan ve organizatör Saruhan Özçelik'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 169 yıl 6 aya kadar, gümrük şirketi çalışanı tutuksuz sanık Mazlum Özdemir'in de "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 162 yıla kadar hapsini talep etmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Zeki, Güncel
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