"En büyük eroin operasyonu" sanıkları hakim karşısında

Erzurum'da, 1 ton 535 kilogramla "Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin" olarak kayıtlara geçen operasyonla ilişkin yakalanan ve aralarında uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Fidan'ın da bulunduğu 7'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına başlandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Zeki Fidan, Saruhan Özçelik, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır, Ahmet Özdemir, Erdal Ergi, Hacı Karahan, tutuksuz sanık Mazlum Özdemir ve sanıkların avukatları katıldı.

Sanıklar geniş güvenlik önlemleriyle Erzurum Adliyesine getirildi.

Kimlik tespiti yapılıp iddianame okunan duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

İddianameden

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 54 sayfalık iddianamede, Erzurum'da 24 Ocakta İran'dan yola çıkıp Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda girerek İstanbul istikametine giden Ş.D. idaresindeki tır, polislerce Erzurum-Erzincan kara yolunun Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulduğu ve tırın dorsesinde bulunan 20 çuvaldan 17'sinde mimaride ve demir yapımında kullanılan mermer taşlar arasına saklanan toplam 25 bin 834 paket halinde 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildiği belirtiliyor.

İçerisinde uyuşturucu bulunmayan 3 çuvalın üzerinde herhangi bir yazı ve ibare bulunmamasına rağmen uyuşturucu madde elde edilen 17 çuvalın 11'inin siyah iplikle 6'sının ise mavi iplikle dikildiği ve çuvallar üzerine "90 TENÖR" ibaresinin yazıldığı anlatılan iddianamede, uyuşturucu maddeyi alacak kişilerin yakalanması için uyuşturucu madde tırdan indirildikten sonra kalan maden yükünün tekrar tıra yüklendiği, gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra tır sürücüsü Ş.D'nin refakate alındığı ve tırın teslimat adresine gönderilerek operasyon aşamasına geçildiği kaydediliyor.

İddianamede, İstanbul'da uyuşturucuyu teslim alacaklarını düşünerek buluşma noktasına gelen Hacı Karahan ile Saruhan Özçelik ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçmaya çalışan şebeke elebaşı Mehmet Zeki Fidan gözaltına alındığı ve Erzurum polisinin oluşturduğu özel ekip ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü timlerince yakalanan şüphelilerin İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen özel jetle Erzurum'a getirildiği yer alıyor.Uyuşturucu satıcılarının uyuşturucuları taşımak için kullandığı yöntem, kriptolu cep telefonu ve özel mesajlaşma programının deşifre edildiğine yer verilen iddianamede, örgüt yapılanmasını anlatan organizatör ve örgüt yöneticisi Saruhan Özçelik'e ifadesinin alınması sürecinde İstanbul'dan gelen avukatlarla baskı yapılmaya çalışıldığının ortaya çıktığı ve lojistik firma sahibi örgüt üyesi Hacı Karahan'ın verdiği ifadede "en büyük operasyon"dan önce aynı yöntemle sevkiyat yaptıklarını anlattığı aktarılıyor.İddianamede, operasyon tamamlandıktan sonra olayla irtibatları bulunduğu tespit edilen diğer sanıkların da yakalandıkları bildiriliyor.

İddianamede, gümrükteki şirket ortakları Ahmet Özdemir ve Erdal Ergi ile organizatör Hacı Karahan'ın "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 162 yıla kadar, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır ve Mehmet Zeki Fidan'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 166 yıl 6 aya kadar, organizatör Saruhan Özçelik'in, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 169 yıl 6 aya kadar, gümrük şirketi çalışanı Mazlum Özdemir'in de "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 162 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: AA