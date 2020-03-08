En büyük hayali cumhurbaşkanı ile tanışmak
Suriye'nin Kobani ilçesinde doğan Hüseyin Ali, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaptığı eserlerle görenleri şaşırtıyor.
08.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:56
Suriye'nin Kobani ilçesinde doğan Hüseyin Ali, Bursa 'nın Yenişehir ilçesinde yaptığı eserlerle görenleri şaşırtıyor.
Küçük yaşlarda babası oyuncak alamadığı için çamurdan heykellerle kendine oyuncak yapan Suriyeli genç, 7 yaşında karakalem çizimine başladı. Savaştan kaçarak Türkiye'ye ailesi ile gelen Hüseyin Ali, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu'nun karakalem portresini çizip kendine hediye etti. Bu şekilde yapmış olduğu resim ve heykellerle Kaymakam Suatoğlu'nun ilgisini çekmeyi başardı. En büyük hayalinin grafik tasarım okumak olduğunu söyleyen 23 yaşındaki Hüseyin Ali, "Kaymakamımızın portresini telefonumdan resmine bakarak çizdim. Çizdiğim resmi kendisine hediye ettim. Yakında yaptığım çalışmaları kaymakam beyin destekleri ile sergileyeceğim. En büyük hayalim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini ve heykelini yaparak kendisine hediye etmek. Bunun için çalışmalara başladım. Çünkü bizlere katkıları çok büyük, onun hakkını ödeyemeyiz, Allah ondan razı olsun" diye konuştu.
Kaymakam Suat Seyitoğlu, "Ülkemizde bulunan bütün insanlara adil şekilde yaklaşıyoruz, bu kardeşimizin de özel bir kabiliyeti var. Önümüzdeki günlerde kaymakamlığımız tarafından Sinanpaşa Külliyesinde resim ve heykel sergisi yapılacak. Gereken desteği kendisine veriyoruz" dedi. - BURSA
Küçük yaşlarda babası oyuncak alamadığı için çamurdan heykellerle kendine oyuncak yapan Suriyeli genç, 7 yaşında karakalem çizimine başladı. Savaştan kaçarak Türkiye'ye ailesi ile gelen Hüseyin Ali, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu'nun karakalem portresini çizip kendine hediye etti. Bu şekilde yapmış olduğu resim ve heykellerle Kaymakam Suatoğlu'nun ilgisini çekmeyi başardı. En büyük hayalinin grafik tasarım okumak olduğunu söyleyen 23 yaşındaki Hüseyin Ali, "Kaymakamımızın portresini telefonumdan resmine bakarak çizdim. Çizdiğim resmi kendisine hediye ettim. Yakında yaptığım çalışmaları kaymakam beyin destekleri ile sergileyeceğim. En büyük hayalim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini ve heykelini yaparak kendisine hediye etmek. Bunun için çalışmalara başladım. Çünkü bizlere katkıları çok büyük, onun hakkını ödeyemeyiz, Allah ondan razı olsun" diye konuştu.
Kaymakam Suat Seyitoğlu, "Ülkemizde bulunan bütün insanlara adil şekilde yaklaşıyoruz, bu kardeşimizin de özel bir kabiliyeti var. Önümüzdeki günlerde kaymakamlığımız tarafından Sinanpaşa Külliyesinde resim ve heykel sergisi yapılacak. Gereken desteği kendisine veriyoruz" dedi. - BURSA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :En büyük hayali cumhurbaşkanı ile tanışmak
Etiketler : Cumhurbaşkanı, Hüseyin Ali, Yenişehir, Bursa, Yaşam
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