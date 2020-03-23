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"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın

En yakın arkadaşı Umut Eker ile salgın nedeniyle evden çıkmayan Didem Soydan, en büyük hobin nedir sorusuna "Cinsel ilişkiye girmek" diyerek espri yaptı. Bu cevabının kısa sürede gündem olması üzerine açıklama yapan Soydan "Gerizekalı olmayın" diyerek tepki gösterdi.

23.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:06

Yaptığı her açıklaması ve paylaşımı ayrı bir olay yaratan Didem Soydan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için en yakın arkadaşıyla evden çıkmama kararı aldı. Evde videolar çekip Instagram hesabından paylaşan Soydan, "En büyük hobiniz nedir" sorusuna verdiği cevapla yine gündem oldu.

"EN BÜYÜK HOBİN CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK"

Yıllardır yediği içtiği ayrı gitmeyen Umut Eker ile evde zaman geçiren ünlü model Didem Soydan, arkadaşının "En büyük hobin ve fobin nedir?" sorularına "Cinsel ilişkiye girmek ve girememek" diyerek cevap verdi. Soydan'ın bu cevabı kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

'En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek' diyen Didem Soydan yanlış anlaşınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın

"GERİZEKALI OLMAYIN"

Yaptığı espri yanlış anlaşılan ve Instagram magazin sayfalarında haber olan Didem Soydan, yeni bir video çekerek "Hem gerizekalı olmayın hem evde olun" dedi.

BORNOZLU HALİYLE POZ VERDİ

Cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Didem Soydan, önceki gün de sosyal medya hesabından bornozlu halini paylaşarak banyoya gireceğini söyledi. Soydan'ın bu pozu kısa sürede yaklaşık 39 bin beğeni aldı.

'En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek' diyen Didem Soydan yanlış anlaşınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
’En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek’ diyen Didem Soydan yanlış anlaşınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın

Haberin Videosu :

'Hobim cinsel ilişkiye girmek' diyen Didem Soydan yanlış anlaşınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
Etiketler : Didem Soydan, Instagram, Umut Eker, Magazin

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Yorumlar (12)
ZAZA:BU KADINDAKİ ÖZ GÜVENE HAYRAN KALMAMAK ELDE DEĞİL . NEYİNE GÜVENİYOR DİYECEM DE GÜVENECEK BİR TARAFIDA YOK Kİ
Cevap Yaz 0 0
AGA61:yılanlar doyacakk
Cevap Yaz 0 2
TVD:yakasinda asili duran ilimunati kolyesine bak hele
Cevap Yaz 1 1
BEYİN BEDAVA:nazar boncuğu o cahil
0 1
KORONA:bulaşmaya geldim ordamısın
Cevap Yaz 0 2
KOFİK:İNSANLARIN MAHREMİ OLMALI GİZLEYECEĞİ SAKLAMASI GEREKEN ÖZELİ OLMALI
Cevap Yaz 0 7
BUZZY:Bu vatandaş kimdir tanımam da bu işlerden yol almaya çalıştığı belli, normal şartlarda bu tip muhabbetlerin uluorta konuşulmayacağını dahi bilemeyen bir kişi olarak kendisine diyecek bir şey yok sosyal medya denen zırvalıklarda bunlardan oldukça fazla var
Cevap Yaz 1 30
TRET:gerçekten böyle ne olduğu bilinmyen hangi evden cıktığı belli olmayan birini takip eden insanlar vardı mıdır bunu haber eden de onlşar gıbı
Cevap Yaz 0 22
KARA:Bunun gibileri fazlalık boşuna yaşıyorlar. . . .
Cevap Yaz 1 15
BU NEDİR YA:Bu da haber mi Allah belasını versin lanet şey, koronadan beter bunlar. . . korona görevini yapıyor sen de insansın insan gibi davran edepli ol. . . Ne yapıyorsan da sen de kalsın.
Cevap Yaz 2 11

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