20.06.2019 18:22
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En büyük katkı okula olacak

En büyük katkı okula olacak

Düzce Belediyesi yeni yol açma çalışmalarını Beyciler Mahallesinde sürdürüyor.

Düzce Belediyesi yeni yol açma çalışmalarını Beyciler Mahallesinde sürdürüyor.

Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik ile Fen İşleri Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen yeni yol açma çalışmaları Beyciler'de bulunan Düzce Güzel Sanatlar Lisesi etrafındaki yolun ana yola bağlantısı için devam ediyor. Ekiplerin kısa sürede bitirmeyi planladığı çalışmalar kapsamında yeni yol 250 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olacak. Yeni yolların şehrin planlı gelişiminde büyük öneme sahip olduğu belirtilen konu hakkındaki açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mevcut çalışma planı çerçevesinde yeni yol açma çalışmalarında iki farklı ekibimiz sahada görev yapıyor. İmar müdürlüğü ile eş zamanlı ve iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmalar ile Beyciler'de bulunan okul ve çevresinde gerek yaya gerekse araç trafiğinin yeterli yoğunlukta olduğunu tespit ettiğimiz noktada alternatif güzergah açıyoruz. Çalışmalarımız en kısa sürede tamamlanacak." - DÜZCE
Kaynak: İHA
Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

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