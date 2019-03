En Büyük Kürt Partisi AK Parti'dir"

Kaynak: AA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , "En büyük Kürt partisi yine AK Parti 'dir. Türk'ü ve Kürt'ü ile en güzel sonucu alacağız. Ayrımcılık yok. Doğu'dan Batı'ya Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı ve Laz'ı ile yolumuza devam edeceğiz." dedi.Gül, Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde Demokrasi Meydanı 'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yağmura rağmen halkın kendilerini yalnız bırakmadığını ifade ederek, bu bereketin 31 Mart'taki yerel seçimlerde sandıklara da yansıyacağını söyledi.İslahiye ve Gaziantep'i büyütmek için herkesin desteğine ihtiyaçları olduğunu dile getiren Gül, " Türkiye nereden nereye geldi. Adaletten sağlığa kadar her alanda büyüdük. Bu ülkede kızlarımız başörtülü diye okula alınmıyordu. Recep Tayyip Erdoğan 'ın gelmesiyle yasaklar eski Türkiye'de kaldı. Kimse anlayışından, inanışından dolayı farklı muameleye maruz kalmayacak." diye konuştu.Gül, Türkiye'nin büyümesini istemeyenlerin "AK Parti gitsin" dediğini belirterek, şöyle devam etti:"Ama buna Türkiye, İslahiye izin vermez. Bu seçim sadece Fatma Şahin belediye başkanı olsun seçimi değil, aynı zamanda huzurun ve özgürlüklerin seçimidir. Biz partili partisiz herkesin desteğini istiyoruz çünkü biz Türkiye'nin partisiyiz. Hangi partiye oy vermiş olursanız olun, herkes Türkiye'nin partisi olan AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na destek versin. Oynanan oyunları görüyorsunuz ama bu ülkede kimsenin oyuna ipotek konulamaz. Benim annem beni Kürtçe şarkılarla büyüttü. Bugün ülkede Adalet Bakanı olarak görev yapıyorum. Bu ülkede Kürtçe yasaklıydı. Bugün Kürtçe resmi kanal var. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışımızla yolumuza devam ediyoruz. En büyük Kürt partisi yine AK Parti'dir. Türk'ü ve Kürt'ü ile en güzel sonucu alacağız. Ayrımcılık yok. Doğu'dan Batı'ya Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı ve Laz'ı ile yolumuza devam edeceğiz."Türkiye'de hiçbir kesimin anlayışına halel gelmesin diye çalışmalarına devam edeceklerini anlatan Gül, tüm haksızlık ve yasakların ortadan kalkması için bundan sonra da her haksızlık ve mağduriyetin karşısında duracaklarını kaydetti.Gül, Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunları el birliğiyle bozacaklarını aktararak, "Oynanan oyunları görüyorsunuz. Bu oyunlar bu topraklarda tutmaz. İslahiye, Gaziantep ve Türkiye bu oyunları sandıkta bozar." diye konuştu.Bakan Gül, Gaziantep ve İslahiye'ye en güzel hizmeti AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın sağlayabileceğini belirterek, yerel seçimlerde herkesin sandığa gitmesini istedi.