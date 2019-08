- En büyük sazanı tutma yarışması

- En büyük sazanı tutma yarışmasıBALIKESİR - Balıkesir 'in Sındırgı ilçesinde Çaygören barajı kenarında balık tutma yarışması düzenlendi. İki ayrı termal su ile beslenen Çaygören barajında gerçekleştirilen yarışmanın ilk gününde yarışmacılar baraj kıyısında kamp kurdu. Kamp ateşinin yakılması ile başlayan etkinlikler 06.00'de kuraların çekilmesi ile devam etti. Kuralarını çeken yarışmacılar önceden belirlenen numaralı peronlara giderek olta attı. 06.00 - 16.00 saatleri arasında nasiplerini bekleyen balıkçılar bir taraftan balık tutmak için mücadele etti bir taraftan da eşsiz doğanın keyfini çıkardı. Kimi yarışmacılar tek gelirken kimileri de yarışmaya ailece katıldı.AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve Kaymakam Zafer Oktay da yarışmacılarla beraber kamp kurarak onlara eşlik etti. 2. Görev Şehidi İlker Karaaslan Balık Tutma Yarışmasında UMKE ve Büyükşehir ekipleri de sağlık ve güvenlik tedbirlerini aldı. Sağlık personeli, görev şehidi İlker Karaaslan'ın ailesi de yarışma alanından ayrılmadı.Kamp ateşi etrafında semaverde demlenen çay eşliğinde yarışmacılarla sohbet eden Yılmaz, "Bugün Sındırgı Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu güzel bir yarışmaya katıldık. Etkinliğimizin adı balık yarışması. En büyük balığı ve en çok balığı tutanın kazandığı bir yer. Vefat eden bir balıkçı anısına düzenlenmeye başlanmış. İkinci yılı. Gerçekten güzel doğa içerisinde herkesin ruhunu dinlendirdiği bir ortam. Bir arada olmak, böyle olmak ve dinlenmek, temiz havayı ve doğayı hissetmek çok güzel. Herkese tavsiye ediyoruz" dedi.Canbey ise, "Çaygören barajının hemen çevresindeyiz. Burada güzel bir festival düzenleniyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen festival geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden İlker Karaaslan adına yapılıyor. İnsanlar burada kümelenmiş sabahı bekliyorlar. Sabah yapılacak balık yarışması ile güzel bir yarışma gerçekleşecek. Bu tür festival ve organizasyonların daha da geliştirilmesi şehrimize ve Sındırgı'mıza katkısının arttırılması adına buradayız. Emeği geçenleri kutluyorum. Güzel bir ortam var" şeklinde konuştu.Sabah saatlerinde yaklaşık 500 olta suyla buluştu. 10 saat süren yarışmanın ardından oltalar sudan çekildi ve "En Büyük Sazan Balığını Tutan " ile " En Çok Sazan Balığını Tutan " kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu. En büyük sazan balığını tutan yarışmacı 1 kilo 338 gramlık sazan ile Hüseyin Can birinci oldu.328 gram farkla birinci olan Can. "Önemli olan bu ortamda bulunmak. İlker abim de balık tutmayı çok severdi. Bizler de bugünün anısına bu kupayı onun için aldık. Emeği geçen herkese, başta Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş ve Avcılar Kulübümüze teşekkür ediyorum" dedi.Dereceye girenlere bölgede faaliyet gösteren maden şirketi tarafından hediye takdim edildi. Dereceye girenlerin resmi ödülleri ise 30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 21. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde verilecek.