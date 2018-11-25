En Büyük Şirket!

CELAL UMUT EREN
Chelsea
'de futbolu ve performansıyla herkesin alkışını toplayan Ngolo Kante, yeni sözleşmesiyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Londra
kulübüyle 5 yıllık yeni mukaveleye imza atan Kante, hem alacağı maaş hem de ödeyeceği vergi miktarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
The Sun
Gazetesi'nin hazırladığı özel haberde, Fransız orta sahanın, yeni sözleşmesiyle beraber maaşının yükseldiği ancak vergisinin de bir hayli arttığı belirtildi.Buna göre, yeni sözleşmesiyle haftalık 290 bin sterlin kazanacak olan tecrübeli futbolcu, yıllık da 15 milyon sterlinin üzerinde bir parayı kasasına koyacak.Ancak İngiltere
'deki kurallar nedeniyle vergi konusu öne çıkacak. 27 yaşındaki oyuncunun, yeni maaşı sonrası yılda 6.7 milyon sterlin vergi ödeme zorunluluğu ortaya çıktı.
Sun Gazetesi de bu şartları iki büyük şirketle karşılaştırdı. Uluslararası anlamda iş yapan iki şirket; Starbucks
ile Amazon
'un yıllık ödediği vergileri çıkaran İngiliz medya kuruluşu ilginç bir detay buldu. 4.5 milyon sterlin vergi ödeyen Starbucks ile 1.7 milyon sterlin vergi veren Amazon'un toplamı 6.2 milyon sterline denk geliyor. Kante ise tek başına yıllık 6.7 milyon sterlin vergi ödeyerek dev şirketleri tek başına geçiyor.
Amazon,Starbucks,Chelsea
Nereden nereye!
27 yaşındaki yıldız Ngolo Kante'nin kariyerindeki büyük çıkış dikkat çekiyor. Yaklaşık 5 sene önce Fransa
'da 3. Lig seviyesinde oynayan Kante, 5 senede ciddi başarılar elde etti.
İlk olarak 4.5 milyon euroya gittiği Leicester City
'de 2015-16 sezonunda Premier Lig şampiyonu olan tecrübeli yıldız, 2016'da da Chelsae'ye 20 milyon euroya transfer oldu. Chelsea ile de 2017'de Premier Lig'i kazanan Fransız yıldız, 2018 Dünya Kupası
'nda da ülkesinin milli takımıyla şampiyon olup tarihi bir zafer yakaladı.
25 Kasım 2018 Pazar 09:12