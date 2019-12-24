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En büyük sorunu kayıtsız göçmen kadınlar yaşıyor

Her yıl binlerce Filipinli kadın, çocuk bakıcılığı yapmak ve ev içi işlerde çalışmak için dünyanın dört bir yanına göç ediyor.

24.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:46
DUVAR - Her yıl binlerce Filipinli kadın, çocuk bakıcılığı yapmak ve ev içi işlerde çalışmak için dünyanın dört bir yanına göç ediyor. O kadınlardan biri de 20 yıldır 'de yaşayan Connie Cruz. Connie, Türkiye'deki ilk yıllarında çocuk bakıcılığı yapsa da geçirdiği kaza sonrası bu işi bırakmak zorunda kalmış. Şu anda küçük bir Asya marketi işletiyor. Müşterilerinin çoğu Filipinli. Beşiktaş'ta bulunan mini market, aynı zamanda Filipinli kadınların bir araya geldiği ve sorunlarını paylaştığı bir ortak alan. Connie en büyük sorunu, kayıtsız çalışmak zorunda kalan kadınların yaşadığını söylüyor: "Onlara doğru düzgün yemek vermiyorlar, onlara insan gibi davranmıyorlar. Bunun gibi pek çok şey oluyor. İşveren ödeme yapmazsa şikayet edemezler. Bu tür işverenleri şikayet etmek için yetkili kurumlara başvuramazlar. Çünkü onlar kayıtsız." Bununla beraber, Filipinli kadınların Türkiye'deki pek çok işverenden memnun olduğunu ifade ediyor: "Filipinli bakıcılara ailesinden biriymiş gibi davrananlar da var." Hayatının yarısını yurt dışında çalışıp ailesine para göndererek geçiren Connie, uygun ekonomik şartları sağlayabilirse ülkesine dönmek istiyor. (Haber: Aynur Tekin)
En büyük sorunu kayıtsız göçmen kadınlar yaşıyor

Türkiye, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com


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