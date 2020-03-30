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En büyük sosyal alandı, en sessiz günlerini yaşıyor

- En büyük sosyal alandı, en sessiz günlerini yaşıyor Denizli Çamlık Şehir Ormanı tarihinin en boş anlarını yaşıyor Denizli'de her gün yüzlerce kişiye ev sahipliği yapan Çamlık Şehir Ormanı tarihin en boş anlarını yaşıyor.

30.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:28
- En büyük sosyal alandı, en sessiz günlerini yaşıyor
Denizli Çamlık Şehir Ormanı tarihinin en boş anlarını yaşıyor
DENİZLİ - Denizli'de her gün yüzlerce kişiye ev sahipliği yapan Çamlık Şehir Ormanı tarihin en boş anlarını yaşıyor.
Geçtiğimiz hafta sonu havanın güneşli olması ile binlerce vatandaş Denizli'de park ve bahçelere akın etmişti. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması ve virüsün yayılmaması için vatandaşların yoğunluk oluşturduğu parklar İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kapatıldı. Denizli Çamlık Şehir Ormanı kent merkezi de günlük yaklaşık 2 bin kişiyi ağırlıyordu. Ancak alınan yasak kararının ardından, Denizli'nin en büyük sosyal alanı, tarihinin en sessiz günlerini yaşadı.
Çamlık Şehir Ormanı'na yürüyüşe gelen vatandaşları, görevliler geri çevirdi. En büyük sosyal alandı, en sessiz günlerini yaşıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Çamlık, Genel

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En büyük sosyal alandı, en sessiz günlerini yaşıyor
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