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"En büyük virüs HDP ve PKK'dır"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 204'üncü gününe girerken, aileler Türkiye'de şimdiye dek 37 vatandaşın hayatını kaybettiği korona virüs salgına rağmen umutla...

24.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:00
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 204'üncü gününe girerken, aileler Türkiye'de şimdiye dek 37 vatandaşın hayatını kaybettiği korona virüs salgına rağmen umutla beklemeye devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 204'üncü gününde de devam ediyor. Çin'den çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına rağmen HDP il binası önünde bekleyen aileler, evlat nöbetinden vazgeçmeyerek umutla bekleyişlerine devam ediyor.

İstanbul Arnavutköy'de 2014 yılında, 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için evlat nöbetine devam eden Baba Şevket Bingöl, 204 gündür burada beklediğini, 204 sene de geçse beklemeye devam edeceğini dile getirdi. Korona virüs hastalığının olduğunu ve hayatını kaybedenlere başsağlığı dilediğini aktaran Bingöl, "Bütün Türk halkına diyorum ki, önleminizi alın. Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum. Çok önlem aldılar. 65 yaş üzeri insanlarımızda çıkmasınlar, önlemlerini alsınlar. Bu virüs içimizde yayılmasın. Biz burada beklemeye devam ediyoruz. Bizim en büyük virüsümüz bu HDP'dir. HDP, 40 yıldır içimizdedir. 40 yıldır bu virüsü Türk halkının Kürt halkının içinden çıkmıyor. Biz buradan ciğerimiz yandığı için gitmiyoruz. Biz mecbur kaldığımız için buradayız. Ama bu virüs içimizden çıkmayıncaya kadar burada beklemeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı bu virüslerden almadan gitmeyeceğiz. En büyük virüs HDP ve PKK'dır. Biz burada koronaya rağmen çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

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