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En "çekici" düğün

Kahramanmaraş'ta vinç operatörü damat ile engelli gelin düğün salonuna çekici üzerindeki gelin arabasıyla geldi.

25.11.2019 09:15 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:15En
'ta vinç operatörü damat ile engelli gelin düğün salonuna çekici üzerindeki gelin arabasıyla geldi.
Kahramanmaraş'ta Fatih Bugarakan (30), hayatını 4 ay önce görücü usulüyle tanıştığı Şeyma Cingöz (23) ile birleştirdi. 2011 yılından bu yana araç çekicisi ve vinç operatörlüğü yapan damat Bugarakan, "en büyük hayalim" dediği düğünündeki sürprizi geline yaptı.
Bugarakan, gelin arabası olarak süslediği otomobili önce çekiciye yükledi. Daha sonra, gelin arabası çekici üzerinde düğün töreninin yapılacağı salonun önüne kadar geldi. Çekici üzerinden indirilen gelin arabası, park ettikten sonra gelin ve damat otomobilden inerek salona girdi.
Düğünün hayal ettiğinden daha güzel olduğunu söyleyen yürüme engelli gelin Şeyma Cingöz, "Bugünü ben çok istiyordum. Hayata barışık bir insan olarak hayata tutunmayı ben çok seviyorum. Hiç hayal etmediğim bir düğünüm oldu. Ben hiçbir şekilde neden böyle oldum veya neden yaşıyorum da demedim. Bütün engellilere sesleniyorum, her zaman hayat ile barışık olsunlar. Düğünümüze gelen herkese çok teşekkürler" diye konuştu.
Damat Fatih Bugarakan ise 2011 yılından bu yana operatörlük yaptığını belirterek, "Bu işi yaptığım için düğün salonuna böyle bir giriş yapmak istedim. Hayalimizi de gerçekleştirmiş olduk. Tanışmamız 4 ay önce görücü usulüyle oldu ve birbirimizi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.
(Muhammet Özer - Halil Ulubey/ İHA)

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: İHA

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