En Çekici Traktör Dizaynı" Ödülü Başak Traktör'e

Kaynak: İHA

Türkiye'nin "Yerli ve Milli" markası Başak Traktör'ün yeni modeli 5120, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve dünyanın en önemli tarım makineleri fuarlarından olan "SIMA Uluslararası Tarım Fuarı"nda "En Çekici Traktör Dizaynı" ödülüne değer görüldü.SANKO Holding İş ve Tarım Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu, bir asrı aşan tarihi ile Türkiye'nin en köklü firmalarından olan Başak Traktör'ün yeni modeli 5120'nin, SIMA'da dünya genelinden gelen sektör temsilcileri ve çiftçilerin beğenisine sunulduğunu söyledi.Kendi motor ve şanzımanını da üreten Başak Traktör'ün Euro 4 motorlu yeni modeli 5120'nin, Paris'te düzenlenen "SIMA Uluslararası Tarım Fuarı"nda gerçekleştirilen görkemli törenle tanıtıldığını belirten Konukoğlu, "Başak Traktör, SIMA Uluslararası Tarım Fuarı'ndan 'En Çekici Traktör Dizaynı' ödülü aldı. Bu ödül,bir Türk traktör markasının yurt dışında düzenlenen fuarlarda aldığı ilk ödül oldu" dedi.Ödül törenine Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Dr. İsmail Hakkı Musa, Büyükelçilik yetkileri, SIMA Uluslararası Tarım Fuarı yetkilileri değişik ülkelerden çiftçiler ve çok sayıda basın mensubunun katıldığını kaydeden Konukoğlu, "SIMA Başkanı Laurent Noel tarafından takdim edilen 'En çekici Traktör Dizaynı' ödülünü almamız, tarım makinaları sektöründe geldiğimiz noktayı göstermektedir, gururluyuz" ifadelerini kullandı.Fuara değişik modelde 8 traktör ve bir teleskopik yükleyici ile katıldıklarına vurgu yapan Konukoğlu, Başak 5120 modelinde öne çıkan özellikleri, "116 Hp, Euro 4 motor, 32 ileri-32 geri vites, 4 hızlı PowerShift, Powershuttle, 540-540E-1000-1000E devir kuyruk mili seçeneği" olarak açıkladı.Başak Traktörün kilometre taşları1914, Adapazarı'nda Demir Araba-Tahta Araba Fabrikası kuruldu. 1944, Türkiye Zirai Donatım Kurumu'na (TZDK) bağlanarak Sakarya Alat-ı Ziraiye (SAZ) adıyla, Türk çiftçisinin tüm tarım alet ve makinaları ile diğer ihtiyaçlarını karşılayacak üretim gerçekleştirildi. 1945, ilk pulluk, tırmık, motopomp, tınaz makinaları, at arabaları ve tüm ekipmanların yedek parçaları üretildi. 1945, teknik eleman yetersizliği sebebiyle, fabrikada çırak kursu açıldı. Bu kursta, teknik bilgi dışında; jimnastik, teknik resim, matematik, teknoloji, elektrik, sanat ve uygulamalı meslek dersleri verildi. 1946, linyit köy ocağı, meyve presi, merdane, yayık, arı kovanı, petek kalıbı, su kazanı imal edildi. 1951, seyyar bakım ve tamir arabasının sayısı 19'a çıkarıldı. Böylece 236 bin 152 kilometre yol kat edilip 3 bin 893 köye gidilerek toplam 5 bin 604 traktör ve 396 biçerdöverin bakımı ve tamiri yapıldı. 1962 yılına kadar Türkiye'ye komple traktör ithal edilerek tarımdaki güç açığı kapatıldı. 1962, traktör, pulluk ve diskaroların üretimine başlandı. Tesis büyütülene kadar Ford marka traktörler ithal edilerek servis hizmeti verildi. 1968, yüzde 65 oranında yerli traktör üretimine ulaşıldı. 1976, 73 HP-53 HP- 43 HP VE 33 HP traktör üretimi için Avusturya Steyr firması ile lisans ve yerli üretim anlaşması yapıldı. 1978, projesi ve mühendisliği tamamen Türk mühendis ve teknik ekiplerince yapılan ilk yerli şanzıman ve motorlu Başak 12 ve Başak 17 isimli traktörler çiftçinin hizmetine sunuldu. Böylelikle şanzımanıyla, motoruyla, her şeyiyle ilk yerli traktör üretimi gerçekleştirilerek Türk tarım tarihinde saygın yerini aldı. 1994, 45 HP gücünde STEYR 845 traktörleri 2x4 ve 4x4 olarak Avusturya için üretilmeye başlandı ve bu proje kapsamında 1000'e yakın traktör ve parçası Avusturya'ya ihraç edildi. 2003, TC Özelleştirme İdaresi tarafından özelleştirilerek "Başak Traktör İş ve Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş." adını aldı. 2012, satın alınarak SANKO Holding bünyesine katıldı ve tüm üretim hatları en son teknolojilere göre yeniledi. Bu yenilenme ile Başak, yerli tarım makinası üretiminden, dünya standartlarında tarım makinası üretimi yapılan yapıya kavuştu. 2014, yeni geliştirilen modellerle 2060-2080 bahçe traktörü üretimine başlandı. 2015, 2080 ve 2090 modellerinin üretimine başlandı. 2017, 2100 ve 2110 modellerinin üretimi ile birlikte ilk defa 100 HP ve üzeri traktörlerin üretimi gerçekleştirildi. 2017, tarım ekipmanları konusunda ürün gamı genişletilerek BAŞAK AGRI markası kuruldu. - GAZİANTEP