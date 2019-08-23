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En centilmen takım Altıntaşspor

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi futbol takımı Kütahya Belediyesi Sosyal tesislerinde düzenlenen törenle 2018-2019 sezonunun en centilmen takımı seçilerek kupasını aldı.

23.08.2019 10:33 En centilmen takım Altıntaşspor
Kütahya'nın Altıntaş ilçesi futbol takımı Kütahya Belediyesi Sosyal tesislerinde düzenlenen törenle 2018-2019 sezonunun en centilmen takımı seçilerek kupasını aldı.

Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, Kütahya Belediye Sosyal Tesisleri'nde Amatör Kulüpler fikstür çekimi yapıldı. 2019-2020 sezonunda Altıntaş Sporumuza başarılar diliyoruz. 2018-2019 sezonunda Altıntaş spor olarak en centilmen takım olması münasebetiyle kupamızı aldık. Altıntaş halkımıza armağan olsun. "Hep destek tam destek". Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Genel Başkanı Murat Cengiz tarafından Altıntaş Sporumuza verilen en centilmen takım ödülü için teşekkür ediyoruz. Takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Altıntaş, Kütahya, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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