En cesur Hadise...

Gençler, büyük isimlerden daha cesur...

Henüz 13 yaşında başladığı söz ve beste çalışmaları da enerjisiyle daha pek çok yıllar pop müzikte zirvede yer alacağının sinyallerine verdi. "O Ses Çocuklar" programındaki performansından sonra tanınan Başak Çalık büyüklerinden tam not almıştı.

Başak Çalık "Bence müzik piyasasının en büyük sorunu, yeterince cesur olmamaları, çok ezberden gitmeleri, sürekli aynı melodilerin, şarkıların etrafında dönülmesi. Büyük isimlerin gençlere öncülük yapması daha cesur olması gerekirken, son yıllarda gençler o büyük isimlerden daha cesur davranıyorlar' diye konuştu. Başak Çalık, "Müzik dünyasının en cesuru Hadise... Kıyafeti, soundu, duruşu olarak. Benim rol modellerimin başında geliyor. Şebnem Ferah, Sertab Erener ve yabancılardan ise Ariana Grande ve Beyonce çok seviyorum." dedi.