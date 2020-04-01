Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

En çılgın evde kal mesajı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, gökyüzünden vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı üzerinde "Evde Kal" yazılı pankart açtı.

01.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:59
En çılgın evde kal mesajı
Edirne 'nin Keşan ilçesinde yaşayan paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, gökyüzünden vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı üzerinde "Evde Kal" yazılı pankart açtı.

Keşan'da paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, Korona virüs salgınına karşı farkındalık oluşturmak için gökyüzüne çıktı. Yaklaşık bin metre yükseklikte gerçekleştirdiği farkındalık uçuşunda vatandaşlara seslenen Özkaya, Korona virüs salgını nedeniyle zorunlu olmadıkça insanların dışarı çıkmaması gerektiğini belirtti.

Özkaya, "Çıktığımız zamanlarda da fiziksel temaslardan kesinlikle kaçınalım. Uzmanların 1 buçuk metre mesafe koyun dediklerini biliyorum ama yarım metre de benim için ekleyin zararlı çıkmazsınız. İnşallah biz bunu atlatırız. Başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere bu zor günlerde her türlü risk altında görevini sürdüren hizmet ve üretim sektöründe çalışan tüm insanlarımıza da teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Etiketler: Yılmaz Özkaya, Edirne, Keşan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››En çılgın evde kal mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü Haberler
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı Haberler
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG’ye tarihi indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG'ye tarihi indirim geliyor
Bilim Kurulu üyesi, koronayı SARS’a benzeterek Temmuz ayını işaret etti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, koronayı SARS'a benzeterek Temmuz ayını işaret etti
1 Nisan şakası gibi! Bir kentimiz güne karla uyandı Haberler
1 Nisan şakası gibi! Bir kentimiz güne karla uyandı
Virüs nedeniyle üniversiteliler bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek Haberler
Virüs nedeniyle üniversiteliler bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu Haberler
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı Haberler
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:37: Şehir dışından gelenlere sıkı takip - Haber 10:37: 86 yaşındaki vatandaş: "Araba benziyor yakıyor devlete zarar vermeyelim" - Haber 10:35: İhtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi başladı - Haber 10:35: Polis, havadan, karadan ve gölden uyardı: Evde Kal Adana - Haber 10:35: Başakşehir Şehir Hastanesi gün sayıyor - Haber 10:02: Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir - Haber 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz - Haber 08:56: Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk - Haber 08:44: Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak - Haber 08:28: Somalili diplomat "Türkiye mazlumların dostudur" dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı - Haber