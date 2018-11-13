En Çok Atık Pil Toplayan Okullar Ödüllendirildi

Kampanya kapsamında en çok pil toplayarak dereceye giren okullar ödüllendirildi.

Dereceye giren okulların yöneticileri ve öğretmenleri Başkan Kadir Kara'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kara, dereceye giren okullara plaket takdim etti.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara konuşmasında; "Osmaniye Belediyesi olarak en tehlikeli atıklardan birisi olan pil atığının toplanması konusunda okullarımızdan destek istedik. Okullarımız ile bu konuyla ilgili olarak ortak bir proje geliştirmeye çalıştık. Biraz daha üst düzey yapılabilmesi amacıyla da bir yarışma haline dönüştürdük. Yarışma neticesinde okullarımız içerisinde Çukurova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Ülkü İlkokulu ikinci ve Mustafa Özden Ortaokulu üçüncü oldular. İlimizde bulunan tüm okullarımıza, insanlığın geleceği dünyanın geleceği için göstermiş oldukları bu hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu proje geleceğe yapılmış olan bir yatırımdır. Üstün gayret göstererek dereceye giren okullarımızı tebrik ediyor, gayret ve çabalarınız için teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

Atık pil toplama kampanyasında Çukurova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 215 kilogram pil toplayarak birinci oldu. Ülkü İlkokulu 60 kilogram ile ikinci ve Mustafa Özden Ortaokulu 50 kilogram ile üçüncü oldu. Kampanya çerçevesinde tüm okullardan 8 ayda yaklaşık 1 ton atık pil toplandığı kaydedildi.

Osmaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kontrolünde atık pillerin çevreye verdiği zararlar konusunda bilinçli bir kamuoyu oluşturmak ve çevreye karşı duyarlılığını artırmak için okullarda bilinçlendirme çalışmalarının yapıldığı belirtildi.