En Çok Ayvalık Tostu Yiyoruz

Ekmeğin "tost" yapılarak yenilmesi fikri Eski Mısırlılara ait. Ama onlar şu an bizim yaptığımız gibi ekmeğe yeni bir lezzet katmak için değil, onu daha fazla saklayabilmek amacıyla "tost" yapıyorlardı. Ekmeği nemden arındırarak kurutup, bozulmadan kalmasını sağlamak asıl amaçlarıydı. Eski mısırlıların bu amacı günümüzde harika bir lezzete sahip olmamızı sağladı.

Çok sevilen tosta özel '23 Mart Dünya Tost Günü'nde kullanıcılarının tost siparişlerini inceleyen Yemeksepeti, eğlenceli bir araştırmaya imza attı.

Türkiye "Ayvalık tostu" diyor

Geçen seneye oranla siparişlerini yüzde 30 arttıran tost, kullanıcıların her saat özlediği lezzetlerden biri. Sipariş sayısındaki açık ara üstünlüğü ile en çok sevilen tost ise Ayvalık tostu. Lideri sırasıyla karışık, kaşarlı ve sucuklu tost takip etti.

Tostta alışılmadık tatlara rağbet var

Tost siparişlerine bakıldığında en çok siparişin klasik tostlara ait olduğu görülse de farklı malzemelerle yapılan tostların da geçen seneye göre atak yaptıkları görülüyor.

Klasik tosttan uzaklaşmak isteyenlerin ilk adresi yumurtalı tost oldu ve sipariş sayısını yüzde 59 arttırdı.

Pastırmalı tost geçen yıla göre sipariş sayısını yüzde 33 arttırarak favorilerden biri oldu.

Üç peynirli tost da kullanıcılara kendini sevdiren bir lezzet olarak sipariş oranını yüzde 32 arttırdı.

Sipariş sayısını neredeyse 3 kat arttıran avokadolu tost geçen seneye göre ciddi oranda yükselişe geçti.

Tost ekmeğinizi nasıl alırdınız?

Yemeksepeti sadece tostun içerisini değil dışını da araştırmasına ekledi. Ayvalık tostunun şampiyon olduğu araştırmada elbette meşhur Ayvalık tost ekmeği en çok tercih edilen ekmek oldu. Onu sırasıyla klasik beyaz ekmek, bazlama ekmeği ve kepek ekmeği izledi.

Tost öğle saatinin kurtarıcısı oldu

Kullanıcılar en fazla tostu 12.00'da sipariş etti. İki ekmek arasındaki bu lezzet en çok öğle saatinde seviliyor.

Hafta sonu daha fazla tost yiyoruz

Türkiye tostu hafta sonu yemeyi daha çok seviyor. En çok tost sipariş edilen gün ise Pazar.

Tost yeme şampiyonu yaş ise 23.

Ege ve Akdeniz bölgesi tosta aşık oldu

Tost raporuna en çok tost siparişi veren kentleri de ekledi. Buna göre; en çok tost seven bölgeler Ege ve Akdeniz bölgesi olurken toplam siparişler içinde tost yüzdesi en yüksek olan kentler sırasıyla Isparta, Uşak ve Kütahya oldu.

Kaynak: Bültenler