En çok "bankacılık işlemleri" için yardım istediler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, Antalya 112 Acil Çağrı Merkezini en çok bankacılık işlemleri için aradı.
28.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:39
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, Antalya 112 Acil Çağrı Merkezini en çok bankacılık işlemleri için aradı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Ekonomi