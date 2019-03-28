En Çok 'çayınız Hazırsa Geliyorum' Mesajı Beğenildi

Kaynak: DHA

SİYASET, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde adayların Twitter üzerindeki mesajlarını mercek altına alarak, sosyal medya stratejilerinin etkisine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok kullandığı kelime 'Türkiye' olurken, 75 bin 975 beğeni ile en çok beğenilen tweet'i 'Çayınız hazırsa geliyorum' oldu.Son yıllarda etki alanıyla ön plana çıkan sosyal medya, artık seçim stratejilerinin önemli bir parçası haline geldi. Televizyon, radyo, gazete gibi geleneksel medya araçlarıyla kitlelere hitap etmeye çalışan siyasiler, artık sosyal medya platformlarını da etkin bir şekilde kullanmaya başladı. SETA'nın '24 Haziran Cumhurbaşkanı Seçiminde Adayların Sosyal Medya Stratejisi: Twitter' adlı raporunda, 24 Haziran 2018 seçimlerinde yarışan 6 cumhurbaşkanı adayının Twitter üzerinden yürüttükleri sosyal medya stratejilerini incelendi.29 MİLYON TWİTTER KULLANICISI VARTakipçi sayısı, takipçi sayısı artış oranları, tweet içerikleri, medya etkileşimi ve görsel içerik kullanımından yola çıkılarak liderlerin sosyal medya performansları ölçüldü. Siyasetçilerin, kısa sürede milyonlara ulaşma fırsatı vermesi, siyasiler ve vatandaş arasında aracısız bir iletişim kurmayı kolaylaştırması, herkes için ücretsiz ve kolay ulaşılabilir bir platform olması nedeniyle sosyal medyaya yöneldiklerine dikkat çekilerek, "Türkiye'deki Twitter kullanıcı sayısı 29 milyondur. 50 milyon seçmenin bulunduğu Türkiye için 29 milyon hatırı sayılır bir rakamdır" denildi. 1 Mayıs - 24 Haziran tarihleri arası ölçüt alınarak yapılan değerlendirmeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 229 adet tweet paylaştı ve 41 adet retweet yaptı. En çok tweet paylaşan aday 633 tweet ile Meral Akşener olurken, en çok retweet yapan ise 77 retweet ile Doğu Perinçek oldu.ERDOĞAN'IN TAKİPÇİ SAYISINDA ARTIŞSeçim yarışını kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu dönemin başında 12 milyon 911 bin kişi olan takipçi sayısını 24 Haziran'da 13 milyon 165 bine çıkardı. Tweetlerinin yüzde 45,7 oranı ile neredeyse yarısını miting-etkinlik içeriklerine ayırırken, yüzde 12,2'sini aday-parti propagandası, yüzde 11'ini vaatler, yüzde 10,6'sını icraatlar, yüzde 5,3'ünü sosyal mesajlar oluşturdu. Raporda, "Toplumu birleştirmesi ve ortak bir duruş oluşturması açısından Kudüs mitingi ve hayvanların korunmasına dair toplumu bilinçlendirmeye yönelik paylaşımları Erdoğan'ın toplumsal mesaj içeren tweetlerinin ana konusu olmuştur" tespitine yer verildi.'ÇAYINIZ HAZIRSA GELİYORUM'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter paylaşımları ile ilgili diğer tespitler ise şöyle:"5 milyon civarındaki medya etkileşiminin yüzde 80'ini beğeniler, yüzde 20'sini retweet'ler oluşturdu. Vaatlerini paylaşmadan önce gerçekleştirilen icraatlardan bahsetti. Sosyal medya stratejisi seçmen kitlesine yönelikti; diğer adaylar ve partiler üzerinden manipülasyon yapan bir söylemi tercih etmedi. En çok beğenilen tweet'i öğrencilerin sahur davetine esprili bir şekilde yanıt verdiği 'Çayınız hazırsa geliyorum' oldu ve 75 bin 975 beğeni aldı. En çok retweetlenen paylaşımı AK Parti'nin 'Zümrüdü Anka' reklam filmi oldu ve 24 bin 413 defa retweet edildi. İkinci sırada ise Necip Fazıl Kısakürek'i andığı tweet var. Tweet'lerinde en çok kullandığı kelime 90 defa ile 'Türkiye' oldu. İkinci sırada da 55 defa ile 'biz' ifadesi yer aldı."MUHARREM İNCECHP'nin adayı Muharrem İnce'nin takipçi sayısı ise, aynı dönemde kademeli biçimde artarak 3 milyon 600 binden 4 milyon 700 bine ulaştı. En yüksek artış oranı, cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandığı 4 Mayıs'ta oldu ve yaklaşık 61 bin kişi İnce'yi takibe aldı. Söz konusu dönemde 416 tweet paylaşan İnce, tweet'lerinin yüzde 55'ini mitingler-etkinliklere ayırdı.Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,