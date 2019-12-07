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En çok hırsızlıktan içeri giren oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu geçen yıl bin 249 hükümlü giriş yaparken bin 91 kişi ise tahliye oldu.

07.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:04En çok hırsızlıktan içeri giren oldu
DÜZCE(İHA) – T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu geçen yıl bin 249 hükümlü giriş yaparken bin 91 kişi ise tahliye oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce'de bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına bin 249 hükümlü giriş kaydı yapıldığı, yine bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında bin 91 hükümlünün çıkış kaydı yapıldığı bildirildi. Giren hükümlülerin bin 211'i erkekler, 38'i ise kadınlar, çıkan hükümlülerin ise bin 57 'si erkekler,34'ü ise kadınlar oluşturdu.

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerini göre, Düzce'de ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin birden fazla suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup, bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında giren hükümlülerin 231'i hırsızlık, 139'u yaralama, 116'sı ise icra iflas Kanunu'na muhalefet suçu işlediği görüldü. - DÜZCE

T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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