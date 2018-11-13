En Çok İzlenen Golü Onyekuru Attı

Turkcell 'in taraftar uygulaması GollerCepte'de Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasının en popüler golü Galatasaray 'ın yıldızı Henry Onyekuru 'dan geldi. GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında atılan toplam 27 gol, 407 bin kez izlenirken sarı-kırmızılıları Kayserispor karşısında 1-0 öne geçiren gol, 73 bin kez takip edildi.

153 bin kişi izledi

Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Kayserispor-Galatasaray maçı oldu. 3-0 konuk ekibin galibiyetiyle tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 153 bin kişi izledi.

En çok izlenen video: Gignac uzun mesafeden avladı!

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig'in 12. haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 434 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu 'Gignac uzun mesafeden avladı!' oldu. Bu video, uygulama üzerinden 2 bin kişi tarafından izlendi.