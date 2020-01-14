Haberler » Ekonomi » En çok kazanan kulüp Barcelona - Ekonomi

En çok kazanan kulüp Barcelona

Deloitte Futbol Para Ligi'nde 2018-2019 sezonunda en çok gelir elde eden kulüp, İspanya temsilcisi Barcelona oldu.

14.01.2020 13:06 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:06En çok kazanan kulüp Barcelona
Deloitte Para Ligi'nde 2018-2019 sezonunda en çok gelir elde eden kulüp, temsilcisi oldu.
Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından bu yıl 23. kez yayımlanan rapora göre, 840,8 milyon avro gelir elde eden Barcelona, geçen yıl listenin ilk sırasında bulunan Real Madrid'i geride bırakarak 2018-2019 sezonunda zirvede yer aldı.
Bir önceki sezonu 690,4 milyon avroyla ikinci sırada tamamlayan Katalan temsilcisi, gelirini yüzde 22 artırarak 800 milyon avro barajını aşan ilk kulüp oldu. 2018-2019 sezonunun en çok kazanan takımları listesinde Real Madrid 757,3 milyon avroyla ikinci, Manchester United 711,5 avroyla üçüncü sırada yer aldı.
Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ise gelirini 91 milyon avro artırarak 604,7 milyon avroya çıkarmasına rağmen önceki yıl olduğu gibi listenin 7. sırasında yer almaya devam etti.
Listede ilk 20'ye giren kulüpler şöyle:
Kulüp2018-2019 sezonu geliri (milyon avro)
1- Barcelona 840,8
2- Real Madrid 757,3
3- Manchester United711,5
4- Bayern Münih 660,1
5- Paris Saint-Germain 635,9
6- Manchester City 610,6
7- Liverpool 604,7
8- Tottenham Hotspur 521,1
9- Chelsea 513,1
10- Juventus 459,7
11- Arsenal445,6
12- Borussia Dortmund377,1
13- Atletico Madrid367,6
14- Inter364,6
15- Schalke 04324,8
16- Roma231
17- Olympique Lyon220,8
18- West Ham United216,4
19- Everton213
20- Napoli207,4

Real Madrid, Barcelona, İspanya, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:25  Günlük yemek bedeli istisnası yüzde 21 arttı - Ekonomi
14:22  Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi
14:18  Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi
14:17  Bakan Albayrak: Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz - Ekonomi
14:16  Deniz suyu sıcaklığı düştü; balık tezgahları doldu,taştı - Ekonomi
14:09  TOKİ'den krediyle ev almak caiz mi? Diyanet'ten merak edilen soruya yanıt geldi - Ekonomi
13:40  Yeniden Refah Lideri Erbakan'dan asgari ücrete yüzde 50 zam sözü - Ekonomi
12:14  Emin Taha 3. kez DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı seçildi - Ekonomi
12:09  'Jet Fadıl' ödeme yapmayınca HDP'li Siirt Belediyesi icralık oldu - Ekonomi
11:48  100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi için başvurular yarın sona eriyor - Ekonomi
14.01.2020 14:39:18