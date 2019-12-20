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En çok konut ve kira harcamasını İstanbullular yapıyor

Bölgeler özelinde Türkiye'de hane halkı tüketim harcamalarının türlerine göre dağılımı belli oldu.

20.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:34 En çok konut ve kira harcamasını İstanbullular yapıyor

Bölgeler özelinde 'de hane halkı tüketim harcamalarının türlerine göre dağılımı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerinin temel alındığı araştırmaya göre konut ve kira ödemelerine yüzde 29,5 oranla en çok İstanbullular bütçe ayırdı. İstanbulluların en fazla bütçe ayırdığı ikinci bütçe kalemi yüzde 17,1 ile ulaştırma oldu.

Medya takip kurumu Press, konut ve ulaşım ile ilgili basına yansıyan adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl konut ile alakalı basına 69 bin 251 haber yansıdığı tespit edildi. Haber içeriklerine bakıldığında sosyal konut projelerinin ön planda olduğu kaydedildi. Ulaşım ile ilgili medyaya yansıyan haber adet sayısı ise 96 bin 848 oldu.

Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, bölgeler özelinde Türkiye'de hane halkı tüketim harcamalarının türlerine göre dağılımı belli oldu. Buna göre Türkiye'de konut ve kira için en fazla bütçeyi İstanbulluların ayırdığı görüldü. İstanbul'un ikinci olarak en fazla ayırdığı bütçe yüzde 17,1 ile ulaştırma oldu. Ulaştırma için en fazla tüketim bütçesi ayıran diğer şehirler ise Kastamonu, Çankırı, Sinop olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bütçesinin en fazla kısmını konut ve kiraya harcayan ikinci şehir de yüzde 27,2 ile İzmir olarak saptandı.



Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ajans, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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