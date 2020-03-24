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EBA yayın programı nedir? EBA bütün gün ders olacak mı? Öğretmene soru sorulabilir mi? En çok merak edilen EBA sorularını yanıtladık! EBA VE EBA TV!

Corona virüs önlemleri kapsamında MEB tarafından öğrenciler için uzaktan ders sistemi EBA başladı. Örenciler yeni döneme ve yeni eğitim sistemine alışmaya çalışıyor. EBA ile ilgil öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği soruları sizler için yanıtladık. EBA yayın programı nedir? EBA bütün gün ders olacak mı? Öğretmene soru sorulabilir mi?

24.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:14
EBA yayın programı nedir? EBA bütün gün ders olacak mı? Öğretmene soru sorulabilir mi? En çok merak edilen EBA sorularını yanıtladık! EBA VE EBA TV!

MEB okul gibi kalabalık ortamlarda koronavirüs riskinin artmaması ve yayılmaması için öğrencilere uzaktan eğitim EBA sistemini online olarak kullanıma açtı. Artık öğrenciler derslerini evlerden EBA VE EBA TV üzerinden gerçekleştirecek. Bu yeni dönemde öğrenciler ve veliler bu sisteme alışmaya çalışıyor. Öğenci ve veliler tarafından en çok merak edilen soruları sizler için araştırdık ve yanıtladık.

EBA KAÇ KANALDAN YAYIN YAPACAK?

EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç farklı kanaldan yayınları gerçekleştirecek.

EBA TV YAYIN AKIŞI VE PROGRAMI NEDİR?

eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabileceksiniz ve dersler ile ilgili detayları görebileceksiniz.

ÖĞRENCİLER BÜTÜN GÜN EKRAN BAŞINDA MI OLACAKLAR?

EBA TV'den ve eba.gov.tr üzerinden yayın akışını takip ederek haftanın hangi günü ve hangi saati kendi derslerine ve sınıflarına ait anlatım olacaksa o saatte ekran başında olmaları yeterlidir.

EBA TV DERSLERİN TEKRAR YAYINI OLACAK MI?

Yayınlar aynı kanalda 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilir. Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşarak sonradan da izleyebileceksiniz.

DERSLERİ HANGİ ÖĞRETMENLER ANLATIYOR?

MEB'in seçtiği alanlarda başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatmaktadır.

SD UYCU ALICILARDAN EBA TV İZLENEBİLİR Mİ?

Her 3 kanal da SD yayın yapacaktır.

FARKLI SINIFLARDA OKUYAN İKİ ÇOCUĞUM VAR VE SADECE BİR TANE TELEVİZYONUM VAR NE YAPACAĞIM?

Yayın akışına bakarak hangi çocuğunuzun hangi saat ve günde dersleri olduğunu takip edebilirsiniz. Gene de çakışan dersler olursa yayın kayıtlarından veya tekrarlarından takip edilebilir.

EKSİK KONU VEYA KONU FARKI OLUŞURSA NE YAPILABİLİR?

Eksik konu ve dersler EBA üzerinden tamamlanabilir. Ders içerikleri ve mataryelleri kullanılarak fark kapatılabilir.

ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLERİNE NASIL SORU SORABİLECEK?

Öğrenciler kendi öğretmenlerine EBA üzerinden yazışabilir ve soru sorabilir, bilgi paylaşımında bulunabilir.
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Etiketler : Eğitim Bilişim Ağı, MEB, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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Yorumlar (1)
ADS:şükür kafamızı kurcalayan sorulara yanıt bulduk teşekkürler haberler. com
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